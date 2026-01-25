وبحسب هذه التقارير التي نقلتها صحيفة "معاريف"، التي وردت في عدة مصادر دون أن تحظى بتأكيد رسمي، فإن نحو 16 طائرة شحن عسكرية صينية يُعتقد أنها هبطت في إيران خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 56 ساعة.

ويُنظر، في حال صحت هذه المعلومات، إلى حجم النشاط وسرعة تنفيذه على أنهما تطوران لافتان في ساحة إقليمية تشهد توترا متصاعدا.

وفي سياق متصل، أدى وصول الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى المنطقة ليل السبت، وفي ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، إلى رفع مستوى التأهب في الشرق الأوسط عموما، وفي إسرائيل على وجه الخصوص.

وفي محاولة لاحتواء القلق، أوضحت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن زيارات الجنرال كوبر إلى تل أبيب تُعد متكررة.

وقال مصدر عسكري إن "العلاقة وثيقة، وحتى سلفه في المنصب كان يزور إسرائيل بشكل متكرر ويحافظ على تنسيق دائم مع القيادات العسكرية".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن زيارة كوبر الليلية كانت محطة قصيرة ضمن جولة إقليمية أعقبت وصوله إلى المنطقة على خلفية تعقيدات تواجه الإدارة الأميركية في سوريا.