وأضافت أن الانقطاع جاء نتيجة حادث لم تُكشف تفاصيله بعد، مؤكدة أنها تعمل على تأمين طاقة احتياطية.

ووفقًا لشهادات سكان، وقع الانقطاع في جميع أنحاء المدينة في الوقت نفسه.

وأصدرت شركة نوكيسيورفيت وشرطة غرينلاند بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانقطاع، من دون تقديم معلومات إضافية عن طبيعة الحادث أو أسبابه.

ويأتي هذا الاضطراب بعد أيام من تحديث السلطات في غرينلاند إرشادات الجاهزية للطوارئ، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب فيها عن اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يجري التباحث حول مشروع اتفاق طويل الأمد بشأن جزيرة غرينلاند يمنح الولايات المتحدة كل ما تريده.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، أن مشروع الاتفاق بشأن غرينلاند "طويل الأمد" و"سيدوم إلى الأبد".

وتابع الرئيس الأميركي بالقول إن مشروع الاتفاق "يمنحنا كل ما أردناه".

من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، تصريحات ترامب المتعلقة بإطار عمل لاتفاق محتمل بشأن غرينلاند.

وقال روته لقناة إي أر دي التلفزيونية، على هامش المحادثات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن ما قاله ترامب صحيح تماما.