ونقلت وكالة "تاس" عن ريابكوف قوله إن: "روسيا والولايات المتحدة أعلنتا عودة العلاقات إلى طبيعتها، وعقد محادثات في موسكو وواشنطن بشأن القضايا الخلافية".

وأشار ريابكوف إلى أن الجولة السابقة من المحادثات "على مستوى الخبراء"، عقدت في واشنطن.

وأضاف ريابكوف: "لا يتم الترويج لهذه المحادثات بشكل واسع، حرصا على توفير السياق المناسب لها"، مؤكدا أنه "سيتم إطلاع الجمهور على نتائجها بعد الانتهاء منها".

وفي نهاية ديسمبر الماضي، صرّح ريابكوف لوكالة "تاس" بأن موسكو وواشنطن عقدتا جولة أخرى من المشاورات حول نقاط التوتر المشتركة في علاقاتهما.

وأشار ريابكوف وقتها إلى أن التقدم المحرز في هذا الشأن "كان ضئيلا"، لكن الجهود المبذولة لمعالجة نقاط التوتر الرئيسية "ستستمر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استقبل في أغسطس نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث عقد الطرفان "قمة تاريخية".

وتصافح وقتها ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار قاعدة عسكرية، قبل قمتهما التي تناولت بشكل رئيسي الحرب في أوكرانيا.

وعقد الرئيسان بعد اختتام المحادثات مؤتمرا صحفيا أعرب فيها بوتين عن شكره لترامب، على مقترح عقد قمة بينهما، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقد في ألاسكا كان بنّاء.