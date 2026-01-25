وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "يحضّ رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة"، في تصعيد لمواجهة قائمة بين الرئيس الجمهوري وكل من رئيس البلدية جايكوب فراي وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَين إلى الحزب الديموقراطي.

وسبق لترامب أن هدّد بتفعيل "قانون التمرّد" الذي يسمح له بإرسال قوات إلى مينيسوتا لإنفاذ القانون.

مقتل رجل أميركي في مينيابوليس برصاص عناصر أمن فدراليين



أعلنت السلطات في مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة مقتل أميركي يبلغ 37 عاما السبت برصاص عناصر أمن فدراليين، في حادثة هي الثانية من نوعها في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.

ويأتي مقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، وهي أميركية تبلغ أيضا 37 عاما، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك في المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، كان الرجل الذي قُتل السبت يحمل مسدسا وقد "قاوم بشدة" محاولة توقيفه، قبل أن يطلق عليه عنصر "عيارات نارية دفاعية".

وأتى بيان الوزارة بعدما ندد حاكم ولاية مينيسوتا والز بـ"إطلاق نار مروع آخر" نفذه عناصر فدراليون.

وكتب والز على منصة إكس: "تحدثت للتو مع البيت الأبيض بعد إطلاق نار مروع آخر نفذه عناصر فدراليون هذا الصباح. لقد طفح الكيل في مينيسوتا".

وأضاف: "يجب على الرئيس (دونالد ترامب) إنهاء هذه العملية. اسحب آلاف العناصر العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا. الآن".

واعتمد والز في مؤتمر صحافي عقد لاحقا، نبرة حادة حيال الرئيس ترامب الذي تشنّ إدارته حملة واسعة تستهدف المهاجرين غير النظاميين، حيث قال: "لا يمكننا الاعتماد على الحكومة الفدرالية لإجراء التحقيق"، متهما إدارة الهجرة والجمارك بـ"بثّ الفوضى والعنف" في ولايته.

بدوره، دعا رئيس بلدية مينيابوليس فراي إلى إنهاء عمليات شرطة الهجرة في المدينة، وقال متوجها الى ترامب "هذا وقت التصرف كقائد. فلنُخرج مينيابوليس من هذه الأزمة، ولنُخرج أميركا من هذه الأزمة. فلنُعد السلام. فلنُنه هذه العملية".

وواجهت إدارة الهجرة انتقادات واسعة خلال الأسابيع الماضية بسبب أسلوبها المتشدد في توقيف المشتبه بأنهم يخالفون القوانين الأميركية أو لا يحملون مستندات قانونية.

وانتشر السبت مقطع فيديو لم يتم التثبت من صحته، لشخص يبدو أنه أصيب بالرصاص خلال اضطرابات، مع سماع طلقات نارية ووجود شخص على الأقل في المكان يرتدي سترة تحمل عبارة "شرطة".

كشف هوية الضحية

أفاد والدا المتظاهر الذي قتل برصاص عنصر أمن فيدرالي في مينيابوليس بأنه ممرض العناية المركزة أليكس بريتي.

وقالت تريشيا مكلوجلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان لها إن عناصر أمن اتحاديين كانوا ينفذون عملية ضمن حملة قمع الهجرة التي تشنها إدارة الرئيس ترامب، وأطلقوا "طلقات دفاعية" بعد أن اقترب منهم رجل يحمل مسدسا و"قاوم بعنف" عندما حاول عناصر الأمن نزع سلاحه.

من جانبه، صرّح برايان أوهارا مدير شرطة مينيابول بأن الشرطة تعتقد أن الرجل كان "مالكا شرعيا لسلاح ويحمل تصريحا بحمله".

وذكر مسؤولون فيدراليون أن عنصر الأمن الذي أطلق النار هو عنصر مخضرم في دوريات الحدود خدم لمدة ثماني سنوات.