وذكرت الوزارة أن تشانغ عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي ونائب ‌رئيس اللجنة العسكرية المركزية، بينما ليو هو رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة ⁠العسكرية المركزية.

وتشانغ (75 عاما ) هو أحد دعاة الحداثة، ويُنظر إليه على نطاق واسع ‌على أنه ​أقرب حليف عسكري للرئيس شي جين بينغ وأحد الضباط البارزين القلائل الذين يتمتعون بخبرة قتالية. وهو أحد نائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي تمثل منظمة القيادة العليا للقوات المسلحة الصينية.

وكان الجيش أحد الأهداف الرئيسية ​لحملة واسعة ‍على الفساد أمر بها شي في عام 2012. ووصلت تلك الحملة إلى المستويات العليا في جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2023 ‍عندما جرى ⁠استهداف سلاح الصواريخ.

وطرد ثمانية من كبار الجنرالات من الحزب ‍الشيوعي بتهم الكسب غير المشروع في أكتوبر 2025، منهم الجنرال الثاني في البلاد، خه وي دونغ، الذي خدم في ‌عهد شي ومع تشانغ ‍في اللجنة العسكرية المركزية.

وجرى ‍إقالة وزيري دفاع سابقين من الحزب الحاكم في السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق بالفساد.

وتؤدي ‌هذه الحملة إلى إبطاء عملية شراء الأسلحة المتطورة وأثرت على إيرادات بعض أكبر شركات الدفاع الصينية.

ويراقب الدبلوماسيون والمحللون الأمنيون الأجانب التطورات عن كثب، نظرا لقرب تشانغ من شي وأهمية عمل اللجنة من حيث القيادة وكذلك التحديث العسكري المستمر لجيش التحرير ⁠الشعبي الصيني ووضعه العسكري.