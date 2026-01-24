هذه المرة، نشر حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بطريق.

وتظهر الصورة ترامب وهو يسير على أرض جليدية برفقة بطريق مع خلفية من صور غرينلاند.

وعلّق حساب البيت الأبيض على الصورة بالقول: "احتضن البطريق".

لكن سرعان ما أثار المنشور ضجة واسعة وسخرية على الإنترنت، حيث أشار مستخدمو "X" إلى أن طيور البطريق لا تسكن غرينلاند، الواقعة في نصف الكرة الشمالي، بل هي مخلوقات من القارة القطبية الجنوبية في نصف الكرة الجنوبي.

في المقابل، قال خبراء ومحللون إن الصورة خدمت غرضا واحدا، وهو تعزيز الرواية التي تتبناها الإدارة الأميركية منذ فترة طويلة بأن غرينلاند ذات أهمية استراتيجية بالغة للولايات المتحدة.

وقد أكد الرئيس ترامب مرارا وتكرارا أن السيطرة على هذه المنطقة الواقعة في القطب الشمالي ضرورية للأمن القومي الأمركي، مستشهدا بموقعها وأهميتها الجيوسياسية المتزايدة.