وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد التقى الجمعة، رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي تستضيفها دولة الإمارات، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن جولة المحادثات الحالية ركزت على وضع المعايير الأساسية التي يمكن أن تمهّد للتسوية، إضافة إلى مناقشة منطق العملية التفاوضية الهادفة إلى الدفع نحو سلام دائم ومستقر، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية لا تزال تلقي بظلالها على مسار النزاع.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن الاتصالات المتعلقة بملف أوكرانيا ما زالت مستمرة على مستويات مختلفة، واصفا الوضع التفاوضي بأنه يتسم بدرجة عالية من الديناميكية.

وأوضح المسؤول الروسي أن موسكو تستند في مواقفها التفاوضية إلى المبادئ التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو 2024، مؤكدا أن هذه المرتكزات تشكل الأساس لأي تقدم محتمل في المسار السياسي.

كما شدد على تمسك روسيا بمواصلة الحوار استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال لقاءات ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس الماضي، والتي اعتبرتها موسكو محطة مهمة في إعادة فتح قنوات التواصل المباشر بشأن الأزمة الأوكرانية.