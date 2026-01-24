وتساقطت أمطار متجمدة على أجزاء من ولاية تكساس الأميركية يوم الجمعة، مع بدء هبوب عاصفة شتوية ضخمة من المتوقع أن تستمر أياما، وتهدد بثلوج وصقيع وجليد ودرجات حرارة متجمدة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لنحو نصف سكان الولايات المتحدة.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار الكارثية، خاصة في المناطق التي ضربها الجليد، يمكن أن تصل إلى مستوى الإعصار.

وقد تم إلغاء الدراسة في شيكاغو ومدن أخرى في الغرب الأوسط يوم الجمعة، وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع.

كما قررت الكنائس نقل قداس الأحد عبر الإنترنت، وقرر مسرح "جراند أولي أوبري" في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، إقامة حفله ليلة السبت بدون جماهير. وتم إلغاء أو تغيير موعد مسيرات الكرنفال في لويزيانا.

وقد تم إصدار تحذيرات من الجليد والثلج لنحو 182 مليون شخص على الأقل بينما تم إصدار تحذيرات بشأن الطقس البارد لأكثر من 210 مليون شخص.

هذا واستعدت شركات المرافق لانقطاع التيار الكهربائي لأن الأشجار وخطوط الكهرباء المغطاة بالجليد يمكن أن تستمر في السقوط لفترة طويلة بعد مرور العاصفة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن العاصفة قد تمر عبر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من البلاد.

وكشفت شبكة "سي إن إن" أنه يُحتمل أن يصل تراكم الثلوج إلى ما بين 15 و30 سم في مناطق واسعة من البلاد، مع احتمالية وصول التراكمات أحيانا إلى أكثر من 30 سم.

وتقع عدة مدن كبيرة ضمن نطاق تساقط الثلوج المتوقع، وقد يصل معدل تساقط الثلوج إلى 2.5 سم أو أكثر في الساعة.

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لقد تم إطلاعي على موجة البرد القياسية والعاصفة الشتوية التاريخية التي ستضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع".

وأكد: "تنسق إدارتي مع مسؤولي الولايات والمحليات. والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) على أتم الاستعداد للاستجابة".