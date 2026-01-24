وأضافت هيوستن: "لقد انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش وهذا دليل على التزامها بمكافحة الإرهاب وسنواصل العمل معها بهذا الخصوص".

وتابعت قائلة: "عملنا على تسهيل المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية"

وفيما يتعلق بالملف الإيراني والتطورات الأخيرة في البلاد من حيث المظاهرات والتصعيد بين واشنطن وطهران، قالت هيوستن: "ما نشهده في إيران هو مأساة حقيقية".

وشددت على أن الرئيس ترامب "دعا إيران إلى التوقف عن استخدام برنامجها للصواريخ البالستية وكذلك برنامجها النووي".

وتطرقت المتحدثة إلى ملف غزة، حيث قالت: "نتوقع من حماس أن تتخلى عن سلاحها".

وتناولت هيوستن أيضا في حديثها لـ"سكاي نيوز عربية"، الحرب الأوكرانية، حيث قالت: "حققتا أكبر تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا منذ بداية الحرب لكننا مازلنا بحاجة إلى المزيد".

جدير بالذكر أن الإمارات تستضيف محادثات ثلاثية تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.