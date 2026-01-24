وقال الأمير هاري: "لقد تغيرت حياة الآلاف إلى الأبد. فقدت أمهات وآباء أبناءهم وبناتهم".

وشدد على أن "تضحيات" الجنود البريطانيين خلال الحرب "تستحق أن يتم الحديث عنها بصدق واحترام".

وتم نشر أكثر من 150 ألف عنصر من القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان بين سبتمبر 2001 وأغسطس 2021، ومن بين هؤلاء الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي خدم مرتين، وذلك في الفترة 2007-2008 لمدة عشرة أسابيع، ثم من سبتمبر 2012 إلى يناير 2013.

وندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتصريحات "المهينة" لترامب، معتبرا أن ما قاله الرئيس الأميركي يستوجب اعتذارا.

وكان ترامب انتقد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الخميس، دور الدول الأعضاء الأخرى في "الناتو" خلال النزاع الذي دام 20 عاما، معتبرا أن الولايات المتحدة "لم تكن بحاجة إليهم أبدا".

وصرّح ترامب أن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وردّ ستارمر في تصريحات لقنوات بريطانية قائلا: "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا".

وأضاف أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".

وأشاد رئيس الوزراء العمالي بالجنود البريطانيين الـ457 الذين قتلوا في أفغانستان ورفاقهم الجرحى، قائلا: "لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم".

كما نددت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوش عبر منصة "إكس" بـ"التصريحات المخزية" للرئيس الأميركي، مضيفة أنها "غير صحيحة... وتضعف حلف الناتو، وتسيء إلى ذكرى الجنود الشجعان الذين خدموا في هذا البلد".

بدوره، اعتبر نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة والمؤيد القوي لترامب، أن الرئيس الجمهوري "أخطأ"، مضيفا أنه "على مدى 20 عاما، قاتلت قواتنا المسلحة بشجاعة جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية".

وتكبدت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة من الخسائر في أفغانستان بعد الولايات المتحدة التي فقدت أكثر من 2400 جندي.

ومن بين دول الحلف الأخرى التي شاركت في حرب أفغانستان، كندا التي خسرت 158 جنديا، بحسب بيانات موقع حكومي.

وقضى 44 جنديا دنماركيا في أفغانستان، من بينهم 37 في القتال.

أما فرنسا التي كان لها وجود عسكري في أفغانستان بين عامي 2001 و2014، بلغ في ذروته أربعة آلاف عسكري، فقد فقدت 89 جنديا.