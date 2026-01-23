ويشارك في المحادثات التي بدأت اليوم في أبوظبي كلُّ من، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير مبعوثي الرئاسة الأميركية، وإيغور كوستيوكوف رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، وكيريل بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني وروستم أوميروف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وأعرب رئيس الإمارات عن تمنياته للمفاوضين التوفيق في محادثاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكداً سموه نهج دولة الإمارات الثابت القائم على تشجيع الحوار البنّاء ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات والنزاعات.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن دولة الإمارات تدعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية لمصلحة جميع الأطراف وبما يعزز أسباب السلام والاستقرار في العالم.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.