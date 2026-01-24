وأوضح "أكسيوس"، الجمعة، أن الدول الكبرى تعتبر الفضاء باحة الحرب المستقبلية، وأخذت في إعداد العدة لذلك.

وأشار الموقع إلى أن علامات ذلك واضحة في كل مكان، من التنافس في وتيرة الإطلاق، والشهية المفتوحة للصور الجوية، وتقرير عن تطوير روسيا لأسلحة نووية فضائية، إضافة إلى سعي البنتاغون لإحياء برنامج حرب النجوم.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذية لشركة "فانتور" المتخصصة في قطاع الفضاء والدفاع، سوزان هايك، إن هناك "منافسة عالية المخاطر في الفضاء.. الصين وروسيا تنشر قدرات كبيرة بشكل ملحوظ، والهامش الفاصل بين النشاط الروتيني والسلوك الضار أخذ في التقلص".

واتضحت الأهمية العسكرية للفضاء بعد الإحاطة التي تلت اعتقال وواشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ تبين أن قيادة الفضاء ساعدت في تمهيد الطريق للقوات المتجهة إلى كراكاس.

وقال كاري بينغ من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "أعتقد أن عملية العزم المطلق مثال واضح على شكل الحرب الأميركية الحديثة المتكاملة".

وأضاف: "تماما كما رأينا في حرب إسرائيل وغزة، إسرائيل وإيران، أوكرانيا وروسيا، ترغب كل دولة في أن تكون قادرة على تعطيل عيون وآذان الطرف الآخر وقدرته على التواصل".

وعبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اهتمامها باستكشاف وتسليح الفضاء الذي تنظمه اتفاقيات ومعاهدات دولية.

وأعطى ترامب منذ ولايته الأولى زخما كبيرا لتسليح واستكشاف الفضاء، كما بدأ مؤخرا بالحديث علانية عن الأسلحة في الفضاء.

وفي ولايته الثانية، قدم للعالم "القبة الذهبية" بقيمة 175 مليار دولار، وأصدر توجيهات ببناء مفاعلات نووية على سطح القمر، كما نقل مقر قيادة الفضاء إلى ألاباما "لمساعدة أمريكا على الدفاع والسيطرة على الحدود العليا"، بحسب تعبيره.

وقال نائب الرئيس الأول للهندسة في شركة "أندوريل إندستريز"، جوكول سوبرامانيان، في إشارة إلى رئيس عمليات قوة الفضاء الجنرال تشانس سالتزمان: "لقد أوضح الجنرال سالتزمان أن الفضاء أصبح مجالا للحرب".

وأضاف: "مع تطوير خصومنا السريع لقدرات هجومية في الفضاء، لم تعد فرضية أن الفضاء منطقة سلمية قائمة".

وأشار جوناثان هورويتز، المستشار القانوني في المنظمة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن معظم الناس لا يدركون الخطر الذي سيواجهونه إذا توقفت أنظمة الأقمار الصناعية عن العمل