وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه سيتم تحديد توقيت اجتماع المجموعة الثلاثية في أبوظبي مع وصول الوفود المفاوضات ستُعقد اليوم وإذا لزم الأمر غدًا أيضًا.

وحول المحادثات الروسية الأميركية، قال الكرملين إن العمل مكثف والموضوع بالغ الأهمية والتعقيد.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية السابقة جمدت ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول الروسية.

وأضاف أنه يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من القتال، بما في ذلك دونباس، منوها إلى أنه لحقت بالإقليم أضرار جسيمة جراء العمليات القتالية.

وتطرق بيسكوف إلى محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشيرا إلى أنها تناولت موضوع إرسال الأموال الروسية إلى "مجلس السلام" لأغراض إنسانية في فلسطين.