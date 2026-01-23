وكتب روته على موقع "إكس" بعد لقائه فريدريكسن في بروكسل "نعمل معا لضمان أمن وسلامة جميع دول الناتو، وسنبني على تعاوننا لتعزيز الردع والدفاع في الدائرة القطبية الشمالية".

وفي وقت سابق، قال روته إن المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند هدفها منع روسيا والصين من الوصول إلى الجزيرة الخاضعة للسيادة الدنماركية وإلى بلدان المنطقة القطبية الشمالية.

وبعد محادثات مع الرئيس الأميركي في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بالقوة، معلنا عن التوصل إلى "إطار" لاتفاق حول الجزيرة يلبّي رغباته.

وعقد لقاء في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبار في الدنمارك وغرينلاند.

وأوضح روته أن الهدف من هذه المباحثات في دافوس هو ضمان أمن 7 بلدان في المنطقة القطبية الشمالية "على نحو مشترك" في وجه روسيا والصين، مشيرا إلى الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وآيسلند والسويد وفنلندا والنروج.

وقال إن "نهج العمل" يركز على "كيفية حرصنا جميعا على أن تبقى المنطقة القطبية الشمالية آمنة ويبقى الروس والصينيون خارجها".

وأضاف أن الغرض يقضي أيضا "بمنع الصينيين والروس من الوصول الاقتصادي والعسكري إلى غرينلاند".