وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الجمعة: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها الوحدات العسكرية لمجموعة قوات الشمال، في اتجاه خاركوف، تم السيطرة على قرية سيمينوفكا في مقاطعة خاركوف".

وتقع قرية سيمينوفكا إلى الجنوب من مدينة فولتشانسك، التي سيطرت عليها القوات الروسية في وقت سابق، في أقصى شمال مقاطعة خاركيف.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 1740 جنديًا و3 دبابات في منطقة سيطرة قوات الشرق، خلال أسبوع واحد"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأوضحت: "إجمالًا، خسر العدو في منطقة قوة فوستوك أكثر من 1740 جنديًا، و3 دبابات، و23 مركبة قتالية مدرعة، و67 مركبة، و11 مدفعًا، و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات".