وكشف الكرملين، في الوقت ذاته، عن محادثات أمنية ستجري في ‌دولة الإمارات بين مسؤولين روس وأميركيين وأوكرانيين.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، غادرا موسكو إلى أبوظبي لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية في دولة الإمارات.

وكشفت أكسيوس أن الوفد الروسي سيضم كيريل ديميترييف، إلى جانب فريق يقوده رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية الأدميرال إيغور كوستيوكو.

أما الوفد الأوكراني فيترأسه أمين مجلس الأمن القومي والدفاع روستم أوميروف.

وحسب أكسيوس فإن السيطرة على الأراضي في شرق أوكرانيا ستكون القضية الرئيسية التي ستناقش في مباحثات أبوظبي.