وشارك إلى جانب ويتكوف في الاجتماع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الوقت الذي تدفع به واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وظهر بوتين برفقة مستشاره للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، ومبعوثه للشؤون الاقتصادية الدولية كيريل ديميترييف.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه يعتقد أن كلا من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مستعدان لإنهاء الحرب".

وفي حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى واشنطن قادما من دافوس، الخميس، تحدث ترامب عن "اجتماع جيد آخر" مع زيلينسكي، أثناء تواجدهما في سويسرا، رغم قوله إن المحادثات السابقة العديدة لم تسفر على ما يبدو إلى إنهاء الحرب.

وبقوله إن "الجميع يقدم تنازلات" لمحاولة إنهاء الحرب، ذكر ترامب أنه يعتقد أن كلا من بوتين وزيلينسكي يرغبان في التوصل إلى نوع من الاتفاق.

وقال ترامب: "الأمر صعب حقا على شعب أوكرانيا"، معلقا على المناخ البارد في البلاد، حيث قال إنه من المذهل كيف تمكن السكان من الصمود خلال فصول الشتاء القاسية.