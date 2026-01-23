وفي قضية روجت لها المدعية العامة الأميركية بام بوندي، كانت نيكيما أرمسترونغ واحدة من 3 أشخاص ألقي القبض عليهم، الخميس، على خلفية مظاهرة عطلت قداسا في سانت بول بولاية مينيسوتا، الأحد.

وأعلنت بوندي عن الاعتقالات على منصات التواصل الاجتماعي صباح الخميس، ثم نشرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم صورة لاعتقال أرمسترونغ بعد أقل من ساعة من إعلان بوندي.

وتظهر الصورة أحد عناصر إنفاذ القانون بوجه مشوش، وهو يرافق أرمسترونغ، التي يبدو أنها مكبلة اليدين، بينما تظهر أرمسترونغ مرتدية ملابس سوداء بالكامل، ويبدو وجهها هادئا في الصورة.

لكن بعد مرور نحو 30 دقيقة، نشر البيت الأبيض صورة أخرى لأرمسترونغ أثناء اعتقالها، تظهر فيها وهي تبكي بحرقة، وببشرة "أغمق".

ولاحقا أعادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، نشر الصورة.

وكشف تحليل أجرته "غارديان" أن الصورة التي نشرها البيت الأبيض معدلة.

وعندما سئل عما إذا كانت الصورة تم تعديلها، جاء رد البيت الأبيض بنشر بيان لكايلان دور نائب مدير الاتصالات به، على منصة "إكس".

وقال البيان: "مرة أخرى، إلى أولئك الذين يشعرون بالحاجة إلى الدفاع التلقائي عن مرتكبي الجرائم الشنيعة في بلادنا، أشارككم هذه الرسالة: سيستمر تطبيق القانون، وستستمر الصور الساخرة. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وفي أكتوبر الماضي، ذكر موقع "بوينتر" أن حساب البيت الأبيض على منصة "إكس"، الذي يتابعه نحو 3.5 مليون شخص، نشر ما لا يقل عن 14 منشورا باستخدام الذكاء الاصطناعي منذ بداية ولاية ترامب الثانية.