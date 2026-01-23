وصوت المجلس على مشروع قرار يوجه ترامب إلى سحب القوات العسكرية الأميركية من فنزويلا، بينما ضغط الديمقراطيون على الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، للحد من عدائية الرئيس في نصف الكرة الغربي.

والأسبوع الماضي، أبلغت إدارة ترامب أعضاء مجلس الشيوخ أنه لا توجد قوات أميركية على الأرض في فنزويلا، وتعهدت بالحصول على موافقة الكونغرس قبل إطلاق أي عمليات عسكرية كبرى هناك.

لكن الديمقراطيين دفعوا بأن القرار الذي تم التصويت عليه ضروري، في أعقاب المداهمة الأميركية التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكذلك بعد تصريحات ترامب بشأن خطط للسيطرة على صناعة النفط في البلاد لسنوات مقبلة.

واتهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الجمهوري براين ماست، الديمقراطيين بطرح مشروع قرار صلاحيات الحرب للتصويت "نكاية في ترامب".

وخاض ترامب حملته الانتخابية على أساس إنهاء تورط الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية، لكنه بات يلجأ بشكل متزايد إلى الخيارات العسكرية لفرض إرادته في نصف الكرة الغربي.