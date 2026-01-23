وقالت مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد كايا ‌كالاس، الخميس، إن القادة الأوروبيين ‌قد ينضمون إلى المجلس "‌إذا ​اقتصر نطاق تركيزه على قطاع غزة".

وذكرت كالاس قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تناقش إطلاق المجلس: "نريد العمل من أجل السلام في ⁠الشرق الأوسط، ونريد أن يقتصر عمل مجلس السلام هذا على قرار مجلس ‌الأمن التابع للأمم المتحدة كما كان متوقعا".

وأضافت: "لذا إذا اقتصر الأمر ‌على غزة كما كان من المفترض أن يكون، فحينها يمكننا العمل على ذلك".

وكانت دول أوروبية رفضت أو أبدت تحفظات على الانضمام إلى المجلس، خشية أن يؤثر على عمل الأمم المتحدة.

وكان من المفترض أن يقتصر المجلس على معالجة حرب غزة، إلا أن عمله قد يمتد لحل نزاعات أخرى.