وبحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى قياسي عند حوالي 4905 دولارات للأونصة قبل أن يتراجع قليلا ليجري تداوله عند نحو 4880-4910 دولارات، مرتفعا بنسبة تتراوح بين 1.0-1.7% خلال الجلسة.

وكان الذهب قد سجل الأربعاء قمة سابقة عند 4887.82 دولار للأونصة، فيما يأتي الارتفاع الحالي بعد أن تجاوز الذهب مستوى 4800 دولار لأول مرة يوم الأربعاء الماضي.

ويعزى الارتفاع السريع إلى عوامل متعددة من بينها التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في سياق ملف غرينلاند مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري العالمي، إلى مشتريات البنوك المركزية المستمرة، إلى جانب تنويع استثمارات القطاع الخاص بعيدا عن الأصول التقليدية.

في الوقت نفسه، رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأونصة، ارتفاعا من توقع سابق عند 4900 دولار، مشيرا إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص.

وارتفع الذهب بنسبة تزيد على 11 بالمئة منذ بداية العام الحالي 2026، بعد صعود استثنائي بلغ نحو 64-78 بالمئة خلال عام 2025 ككل، مما يجعله في أقوى موجة صعود تاريخية.

ويترقب المتعاملون ما إذا كان مستوى 5000 دولار سيتحقق قريبا في ظل استمرار عوامل الدعم الجيوسياسية والاقتصادية.