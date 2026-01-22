وقال ماكرون إن العملية نفذت بمشاركة عدد من الحلفاء، وبما يتوافق بالكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أنه "لن يسمح بتجاوز أي شيء"، وأن فرنسا مصممة على فرض احترام القانون الدولي وضمان فعالية نظام العقوبات.

وأضاف أن تحقيقات قضائية فتحت على الفور، وأنه تم تحويل مسار السفينة بعد احتجازها، مشيرا إلى أن ما يعرف بـ"الأسطول الشبح" يسهم في تمويل الحرب على أوكرانيا عبر التحايل على العقوبات الدولية.

وشدد ماكرون على أن باريس ستواصل العمل مع شركائها لمنع أي انتهاكات، وضمان تطبيق العقوبات بما يحفظ أمن الملاحة ويحد من تمويل النزاعات.