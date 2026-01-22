وينص النص المقترح من كتلة "اليمين الجمهوري" على "الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين".

وتهدف النقاشات إلى دراسة هذا المقترح ضمن جلسات عامة وورش عمل ولجان برلمانية، بحسب ما نقلت قناة البرلمان الفرنسية.

وأوضح رئيس كتلة "اليمين الجمهوري"، لوران فوكييه، أن المشروع يأتي ضمن جهود المجموعة لمتابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني، مع التركيز على القضايا المتعلقة بوظائف الدولة الأساسية.

ويأمل أعضاء المجموعة في تمرير القرار غير الملزم في بداية جلسات الخميس، في حال سمح الوقت لسير النقاشات، مع توقع بعض الدعم من حزب "التجمع الوطني"، بينما من المرجح أن تعرب أحزاب اليسار عن موقف معارض للنص.