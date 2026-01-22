وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل القدرات النووية الإيرانية" في يونيو الماضي، معلنا في الوقت ذاته عن استعداد بلاده للحوار مع طهران.

وفي الملف الفلسطيني، قال ترامب إنه تم التوصل لوقف إطلاق نار شامل في غزة، لكنه وجه تحذيرا شديدا لحركة حماس، قائلا: "إذا لم تنزع سلاحها، فستكون نهايتها".

وعن الصراعات الدولية، أعلن ترامب نجاحه في إنهاء 8 حروب، أبرزها النزاع بين الهند وباكستان، مبديا تفاؤله بإمكانية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قريبا، ضمن جهود يقودها "مجلس السلام"، الذي شكر الدول المنضمة إليه.

وفي الشأن الأفريقي، أكد ترامب تبنيه الموقف المصري من أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن السد "يعيق تدفق مياه النيل"، وتعهد بالعمل الجاد لحل الخلاف بما يضمن الحقوق المصرية.

داخلياً، شن ترامب هجوماً على سياسات الرئيس السابق جو بايدن، محملاً إدارته مسؤولية "عودة داعش"، ومعلناً عن موازنة عسكرية ضخمة لتعزيز القوة الأميركية، مشدداً على أن "ازدهار الاقتصاد الأميركي هو مفتاح ازدهار الاقتصاد العالمي".