ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشركة المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم، قولها، الخميس، إنها تبحث حاليا في ملابسات الواقعة التي شهدها مجمع كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية في مقاطعة نيغاتا.

وأكدت هيئة تنظيم الطاقة النووية أن المفاعل "مستقر"، وأضافت أنه ليس هناك أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

وأوقف العمل في الوحدة لسحب قضبان التحكم، التي تستخدم لضبط الانشطار النووي في المفاعل.

وأفادت حكومة مقاطعة نيغاتا أنه "لم يتم رصد أي مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي حول المجمع"، الذي يضم 7 وحدات.

يشار إلى أن هذا المفاعل هو الأول الذي تعيد الشركة تشغيله منذ وقوع كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

وجاءت إعادة تشغيل الوحدة، الأربعاء، بعد يوم من الموعد الذي كان مقررا في البداية لتشغيلها، بعد انطلاق جهاز إنذار قضبان التحكم أيضا خلال اختبار تم في اللحظات الأخيرة.

وانطلق جهاز الإنذار صباحا، بعد ما يبدو أنه عطل أصاب معدات السيطرة على قضبان التحكم، حسبما أعلنته "طوكيو إليكتريك باور".

وأعيد تشغيل الوحدة رقم 6 بمحطة الطاقة النووية مساء الأربعاء، ووصلت إلى حالة حرجية، وهي تفاعل نووي متسلسل يتم التحكم به ومستدام ذاتيا، بعد نحو 90 دقيقة.

وكانت مشاكل السلامة السابقة في الشركة أدت إلى إثارة حالة من القلق العام بشأن العمليات في محطة كاشيوازاكي كاريوا، التي توجد في منطقة نائية معرضة للزلازل.