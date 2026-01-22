وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ⁠من دافوس: "لن نكون أحد الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق ‌بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير".

وأوضحت: "لدينا مخاوف أيضا ‌حيال أن يكون الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين جزءا من شيء يتحدث عن السلام".

والأربعاء قال ترامب إن نظيره الروسي قبل دعوته للانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي يعتزم تأسيسه ويعتبر منافسا للأمم المتحدة.

وصرح ترامب لوسائل إعلام في دافوس: "تمت دعوته وقبل الدعوة".

وكان بوتين أعلن أنه أمر وزارة خارجيته بدراسة هذه الدعوة قبل أن يرد عليها، وقال خلال اجتماع حكومي: "كلفت وزارة الخارجية الروسية فحص الوثائق التي تسلمناها والتشاور مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا الصدد".

وأضاف: "بعد ذلك فقط، نستطيع الرد على الدعوة التي وجهت إلينا"، موجها الشكر لترامب على المبادرة.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا يمكنها دفع المليار دولار المطلوبة كرسم انضمام من "الأصول الروسية المجمدة في عهد الإدارة الأميركية السابقة"، بسبب حرب أوكرانيا.

واعتبر أيضا أنه يمكن استخدام الأموال الروسية المتبقية المجمدة في الولايات المتحدة "لإعادة بناء المناطق المتضررة من الأعمال العدائية، بعد إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا".

ويهدف "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب خصوصا إلى إنهاء حرب غزة، لكن عمله قد يمتد لحل نزاعات أخرى.