وقال ويتكوف في منتدى دافوس إنه سيتوجه إلى موسكو الخميس، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى جديد لإنهاء حرب أوكرانيا.

وأوضح: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. لم يتبق سوى مسألة واحدة. إذا رغب الطرفان في حل هذه المسألة فسوف نسعى لذلك"، من دون توضيح مقصده.

كما أكد المبعوث الأميركي أن إنشاء منطقة حرة من الرسوم الجمركية في أوكرانيا سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد.

وتأتي هذه المحادثات بعد عدة اجتماعات بين ممثلين أميركيين وأوكرانيين وزعماء أوروبيين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاجتماع مندرج ضمن جدول أعمال الرئيس الروسي.

وسيواصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرافقة ويتكوف في هذه الزيارة، بعد أن كانا في موسكو في ديسمبر الماضي لإجراء محادثات مع بوتين.

والثلاثاء التقى ويتكوف وكوشنر المفاوض الروسي كيريل دميتريف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتسعى واشنطن للتوسط من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقارب 4 سنوات، ومع ذلك، فإن المواقف بين موسكو وكييف ما تزال متباعدة بشأن القضايا الجوهرية، مثل المطالب الإقليمية الروسية في أوكرانيا، حيث تصر روسيا حتى الآن على أقصى مطالبها.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من جهة، ومع روسيا من جهة أخرى، بينما لا توجد مفاوضات مباشرة حاليا بين موسكو وكييف.