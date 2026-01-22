ولم يقدم روته في حديثه إلى قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، سوى القليل من التفاصيل حول "اتفاق الإطار" المفترض الذي أعلن عنه ترامب لضم الجزيرة القطبية بعد المحادثات بينهما.

وقال روته: "لدينا اتفاق جيد للبدء فعلا بالعمل على هذه القضايا"، مرددا ما سبق وصرح به لـ"فرانس برس"، بأن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند".

وأضاف أنه كان هناك توافق مع ترامب حول "ما يمكن أن يفعله الناتو بشكل جماعي، للتأكد من أن منطقة القطب الشمالي بأكملها آمنة".

وفي رد على سؤال حول بقاء غرينلاند جزءا من الأراضي الدنماركية بموجب الاتفاق، قال روته: "لم يتم طرح هذه القضية في محادثاتي مع ترامب الليلة".

وأضاف أن تفكير ترامب "يتركز بشدة حول ما يجب علينا فعله لضمان حماية هذه المنطقة القطبية الشاسعة، حيث يحدث التغيير في الوقت الراهن، وحيث يتزايد نشاط الصينيين والروس"، لافتا إلى أن "هذا كان محور مناقشاتنا".

وكان ترامب قال في وقت سابق إن اجتماعه مع روته أسفر عن التوصل إلى إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها.

كما ذكر الرئيس الأميركي أنه لن يفرض في نهاية المطاف رسوما جمركية عقابية على الدول الأوروبية الداعمة للدنمارك، وذلك بعد أيام من تهديده بذلك.

وكان روته أكد في وقت سابق تصريحات ترامب بشأن وجود إطار عمل لاتفاق محتمل حول غرينلاند، لكنه قال إنه لا يرغب في تقديم أي تفاصيل إضافية.