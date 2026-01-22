وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، أن مشروع الاتفاق بشأن غرينلاند "طويل الأمد" و"سيدوم إلى الأبد".

وتابع الرئيس الأميركي بالقول إن مشروع الاتفاق "يمنحنا كل ما أردناه".

من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، تصريحات ترامب المتعلقة بإطار عمل لاتفاق محتمل بشأن غرينلاند.

وقال روته لقناة إي أر دي التلفزيونية، على هامش المحادثات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: إن ما قاله ترامب صحيح تماما.

كما ذكرت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت، بعد وقت قصير، أن روته عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع ترامب بشأن الأمن في منطقة القطب الشمالي.

وقالت إن "المناقشات بين حلفاء الناتو حول إطار العمل الذي ذكره الرئيس ستتركز الآن على ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال العمل المشترك بين الحلفاء، ولا سيما حلفاء القطب الشمالي السبعة، وهم أميركا وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا".

وتابعت بالقول: "المفاوضات بين الدنمارك وغرينلاند وأميركا ستستمر بهدف ضمان عدم حصول روسيا والصين على موطئ قدم في غرينلاند، سواء اقتصاديا أو عسكريا".

وبناء على اجتماع مع روته، قال ترامب في وقت سابق إنه تم وضع إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها.

كما صرح الرئيس الأميركي أنه لن يفرض رسوما جمركية عقابية على الدول الأوروبية، وذلك بعد أيام من تهديده بالقيام بذلك.