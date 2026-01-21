وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "استنادا إلى اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، توصلنا إلى إطار لاتفاق مستقبلي يتعلق بغرينلاند، وفي الواقع بالمنطقة القطبية بأكملها".

وأضاف أن "هذا الحل، إذا تم إنجازه، سيكون رائعا للولايات المتحدة الأميركية وجميع دول الناتو".

وأشار ترامب إلى أنه "وبناءً على هذا التفاهم، لن أفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير".

كما كشف أن "مناقشات إضافية تجرى بشأن مشروع القبة الذهبية كما يتعلق بغرينلاند"، لافتا إلى أن "مزيدا من المعلومات سيعلن مع تقدم المناقشات".

وأوضح الرئيس الأميركي أن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، "وآخرين حسب الحاجة"، سيتولون مسؤولية المفاوضات، "وسيرفعون تقاريرهم مباشرة إلي".