وأوضح ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ56 في دافوس: «ربما لن نحصل على شيء إلا إذا قررت استخدام قوة مفرطة، حيث سنكون، بصراحة، لا يمكن إيقافنا. لكنني لن أفعل ذلك. حسنًا، الآن الجميع يقول، جيد». وأضاف: «هذا ربما أكبر تصريح أدليت به، لأن الناس كانوا يظنون أنني سأستخدم القوة. ليس لدي حاجة لاستخدام القوة. لا أريد استخدام القوة. ولن أستخدم القوة».

وفيما يخص الهدف الأميركي، قال ترامب: « ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية"، مؤكدًا لاحقًا أنه يسعى إلى الملكية الكاملة للجزيرة: «كل ما نطلبه هو الحصول على غرينلاند، بما في ذلك الحق الكامل في الملكية، لأنك تحتاج إلى الملكية للدفاع عنها. لا يمكنك الدفاع عنها على أساس عقد إيجار».

كما دعا ترامب إلى «مفاوضات فورية» مع الحلفاء الأوروبيين لمناقشة ضم غرينلاند، مبررًا ذلك بأن السيطرة الأميركية على الجزيرة «ستحمي هذا الكتلة الضخمة من الأرض والجليد، وتطويرها وتحسينها وجعلها مفيدة وآمنة لأوروبا ولنا».

وشدد الرئيس الأميركي على أن السيطرة الأميركية على غرينلاند «لن يكون هذا تهديدًا لحلف الناتو، بل سيعزز الأمن في كامل الحلف»، مضيفًا أن الولايات المتحدة «عوملت بشكل غير عادل جدًا من قبل الناتو».