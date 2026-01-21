وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة "مشكلة كهربائية بسيطة"، و"بسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة".

وفي منشور على منصة "إكس"، ذكرت وحدة الاستجابة السريعة 47 أن القرار اتخذ "حرصا على سلامة الجميع"، وذلك بعد تحليق الطائرة لنحو 90 دقيقة.

وأشارت الوحدة إلى أن العطل لا يعد خطيرا، وأن الإجراءات المتبعة "احترازية".

وفي وقت لاحق، هبطت الطائرة بأمان في منطقة واشنطن إذ استقل ترامب طائرة أخرى.

أبرز حوادث طائرة "إير فورس وان"

تُعدّ حوادث السلامة الجوية التي تشمل رئيس الولايات المتحدة ونائبه نادرة للغاية بفضل بروتوكولات الصيانة والأمن الصارمة، مع ذلك، قد تحدث بعض المشكلات الفنية البسيطة أو تحويلات الرحلات بسبب الأحوال الجوية.

الحوادث الأخيرة (2025-2026)

20 يناير 2026: عطل كهربائي في طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان".

أثناء توجهها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، اضطرت طائرة الرئاسة الأميركية التي تقل الرئيس دونالد ترامب إلى العودة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة.

رصد الطاقم "عطلاً كهربائياً بسيطاً" بعد الإقلاع بوقت قصير؛ وأفاد الركاب بأن أضواء مقصورة الصحافة كانت تومض أو تنطفئ. انتقل الرئيس وفريقه إلى طائرة احتياطية أصغر حجماً لمواصلة الرحلة.

سبتمبر 2025: حادثة اقتراب خطيرة من طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان".

أمرت مراقبة الحركة الجوية طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز بالانعطاف فورًا بعد تحليقها على مقربة شديدة من طائرة الرئاسة الأميركية في منطقة نيويورك.

2012: اصطدام طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس تو" بالطيور.

اصطدمت طيور بطائرة كانت تقل نائب الرئيس آنذاك جو بايدن في كاليفورنيا. هبطت الطائرة بسلام دون وقوع أي حوادث أخرى.

2011: إلغاء هبوط طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان".

ألغت طائرة الرئيس باراك أوباما هبوطها في مطار برادلي الدولي في ولاية كونيتيكت بسبب انخفاض مستوى الرؤية وسوء الأحوال الجوية.

2006: حادثة اقتراب خطيرة من طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان".

أفادت التقارير أن طائرة خاصة صغيرة حلقت على بعد أميال قليلة من طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" التي كانت تقل الرئيس جورج دبليو بوش بالقرب من شيكاغو، مما دفع الطيار الرئاسي إلى تصحيح مساره على الفور.