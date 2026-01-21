فرح، التي أجبرت على مغادرة إيران مع زوجها في يناير 1979 إثر الثورة التي أطاحت الحكم الملكي، أكدت لوكالة "فرانس برس" من مقر إقامتها في باريس أن "رغبتها وحاجتها" اليوم هي العودة إلى إيران.

لكنها شددت قائلة: "ما يهم حقا ليس مصيري الشخصي، بل أن يكون الشباب وكل الشعب الإيراني أخيرا أحرارا ومتخلصين من هذا النظام الإجرامي والرجعي والظلامي"، على حد تعبيرها.

وأضافت بهلوي، البالغة من العمر 87 عاما: "رفضت طلبات وسائل إعلام عديدة مؤخرا، لكنني شعرت بأنه من واجبي توجيه رسالة لا تقتصر فقط على دعم مواطنيّ، بل أيضا إلى العالم بأسره، الذي يجب أن يساعدهم".

وفي صورة التقطت لها خلال المقابلة، ظهرت بملابس داكنة أمام علم إيران القديم الذي يتوسطه رسم الأسد والشمس، رمز النظام الملكي السابق.

وفرح ديبا، التي أصبحت ملكة في سن 21 عاما وتوجت بلقب "شاهبانو" (ملكة إيران) في سن 29، كانت من أبرز رموز الحياة العامة في إيران خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

إلا أن الثورة الإيرانية قلبت حياتها رأسا على عقب في 16 يناير 1979، لتنطلق في رحلة منفى طويلة بين باريس والولايات المتحدة، حيث يقيم نجلها الأكبر رضا بهلوي، الذي أعلن استعداده لقيادة مرحلة انتقالية ديمقراطية في بلاده.

ويأتي تصريح بهلوي في ظل استمرار حالة الغضب الشعبي في إيران، حيث بدأت موجة احتجاجات في 28 ديسمبر الماضي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى حراك سياسي واسع ضد النظام، ومواجهات مع قوات الأمن قتل خلالها الآلاف.