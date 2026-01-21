وكان تيتسويا ياماغامي (45 عاما) أقر في وقت سابق بالذنب في قتل آبي في يوليو 2022، أثناء إلقائه خطابا ضمن حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان.

وكان آبي، الذي يعد أحد أكثر السياسيين نفوذا في اليابان، عضوا في البرلمان بعد تركه رئاسة الوزراء عندما قتل، وصدم الحادث البلد الذي يفرض قيودا صارمة على حيازة الأسلحة.

وأقر ياماغامي بالقتل خلال المحاكمة التي بدأت في أكتوبر، والأربعاء أكدت محكمة منطقة نارا الحكم وقضت بسجنه مدى الحياة، بناء على طلب الادعاء العام.