وبحسب الرئاسة التركية، فقد بحث الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشددا على أن "وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها تعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا".

كما تناول الاتصال مكافحة تنظيم داعش ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون السورية.

وأشار أردوغان إلى أن "سوريا آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب، وأن تطورها بجميع مكوناتها سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة".

وأوضح أن الجهود الرامية إلى إرساء السلام في غزة ما زالت متواصلة، وأن تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التركي عن شكره للرئيس الأميركي على دعوته للمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة.