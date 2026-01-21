وكشفت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي، التي تشرف على ما يقرب من 12 بارجة حربية وآلاف الجنود في منطقة البحر الكاريبي، في بيان، أنها احتجزت السفينة ساجيتا "دون وقوع أي حوادث".

وأضافت في البيان: "احتجاز ناقلة أخرى تعمل بالمخالفة للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي يظهر عزمنا على ضمان ألا يغادر فنزويلا سوى النفط الذي يجري التنسيق بشأنه بصورة سليمة وبما يتوافق مع القانون".

وترفع الناقلة ساجيتا علم ليبيريا، وتشير بيانات تسجيلها إلى أنها مملوكة وتدار من قبل شركة مقرها هونج كونج. وكانت السفينة قد أرسلت آخر إشارة لموقعها قبل أكثر من شهرين، أثناء مغادرتها بحر البلطيق في شمال أوروبا.

ولم توضح القيادة العسكرية ما إذا كان خفر السواحل الأميركي هو من تولى السيطرة على الناقلة، كما حدث في عمليات ضبط سابقة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على الناقلة بموجب أمر تنفيذي مرتبط بالحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022.