ولم يتضح ما إذا كانت الأجهزة صودرت أم تم تعطيلها. ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وتصف الحكومة، منذ أيام، المظاهرات الحاشدة ضد سياساتها بأنها موجهة من الخارج، ويبدو أنها تلقي فيها باللائمة الآن جزئيا على ستارلينك.

واتهمت القيادة الإيرانية إسرائيل والولايات المتحدة بتأجيج الاحتجاجات في البلاد.

يذكر أن ستارلينك هي شبكة من آلاف الأقمار الاصطناعية ويحتاج المستخدمون إلى هوائي خاص مزود بوظيفة موجه الإشارات (راوتر) ليتصل بالإنترنت.

ويواجه مستخدمو هذا النظام السجن في إيران، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وتحتاج أجهزة الهوائي أن تكون مكشوفة أمام السماء ليتم تحديد إشاراتها.

يشار إلى أن خدمة الإنترنت مقطوعة عن الشعب الإيراني إلى حد كبير منذ الثامن من يناير، وفق المصدر ذاته.