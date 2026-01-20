داخل البيت الأبيض

ونقل "أكسيوس" عن الصحفي مارك كابوتو قوله إن ما وصفته إدارة ترامب بالإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد عام من التخطيط شكّل لحظة مفصلية في السياسة الخارجية الأميركية، واعتُبر تطبيقا لما سُمّي بـ"الملحق الترامبي" لمبدأ مونرو. ودفعت هذه الخطوة، التي قيل إنها نُفذت من دون خسائر أميركية، ترامب إلى السعي لاحقا للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.

الكونغرس

قال الصحفي الأميركي هانس نيكولز إن الولاء لترامب أصبح عاملا حاسما داخل الكونغرس، حيث بات الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ يتجنبون معارضته في القضايا الكبرى، من الرسوم الجمركية إلى القرارات العسكرية. وأشار إلى أن ترامب لعب دورا مباشرا في توجيه الاستراتيجية التشريعية وحشد الأصوات لتمرير مشاريع قوانين مرتبطة بحركة "ماغا".

الاقتصاد

أوضح الصحفيان نيل أورين وكورتني براون أن ترامب استخدم نفوذ الحكومة بشكل غير مسبوق لتحقيق أهدافه الاقتصادية، متجاوزا الأعراف التقليدية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الفائدة، والتجارة، والسياسة الصناعية، والذكاء الاصطناعي. وأضافا أن الإدارة الترامبية، رغم تفضيلها خفض الضرائب وتحرير القيود، ابتعدت عن نموذج الرأسمالية الحرة عبر التدخل المباشر في قرارات الشركات وامتلاك حصص في بعضها.

قطاع الأعمال

كما أشار الصحفي ناثان بومي إلى أن سياسات ترامب دفعت الشركات الأميركية إلى تبني نهج "أميركا أولا"، والابتعاد عن مبادرات التنوع والحوكمة البيئية والاجتماعية التي تتعارض مع أجندة "ماغا". كما اضطرت شركات عالمية كبرى إلى تقديم تنازلات للحصول على معاملة تفضيلية من الإدارة الأميركية.

التكنولوجيا

ورأت الصحفية آشلي غولد أن التحول الأبرز في سياسة الذكاء الاصطناعي تمثل في تخلي ترامب عن الحذر الذي اتبعته الإدارة السابقة، ما شجّع شركات التكنولوجيا على تسريع الاستثمار ورفع سقف المنافسة، خصوصا في السباق مع الصين، مع إشراف مباشر من ترامب على هذا الملف.

الإعلام

وفي قطاع الإعلام، قالت الصحفية سارة فيشر إن ولاية ترامب شهدت تراجعا ملحوظا في القوة الناعمة الأميركية ومستوى حماية الصحافة، في ظل توترات مستمرة بين الإدارة ووسائل الإعلام.

ويعكس هذا التقييم، بحسب "أكسيوس"، حجم التحولات العميقة التي أحدثتها سياسات ترامب خلال عامه الأول، وتأثيرها الواسع داخليا وخارجيا.