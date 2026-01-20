ويمثل الحرس الثوري العمود الفقري لنفوذ النظام الإيراني الداخلي والإقليمي، ويعد محورا رئيسيا في الجدل الدولي حول سياسات طهران.

وتتهم إسرائيل الحرس الثوري الإيراني، بقيادة النشاطات الإقليمية ضدها، وتعتبره الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة الإيرانية خارج حدودها.

وفي معرض حديثه عن الوضع في إيران، قال ساعر إن "وراء قطع الإنترنت، يستمر قمع الشعب الإيراني"، متهما النظام بممارسة عنف شديد ضد مواطنيه.

وأضاف ساعر: "إن النظام الإيراني يذبح شعبه بوحشية في نضاله من أجل حريته. لقد نشر الحرس الثوري الإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه لعقود. والآن، يقودون مذبحة المواطنين الإيرانيين".