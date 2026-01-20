وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن التدفئة انقطعت عن 5635 مبنى، فيما أفادت نائبة وزير الخارجية ماريانا بيتسا بأن نحو نصف العاصمة يعاني من انقطاع الكهرباء، مؤكدة أن روسيا تواصل استهداف البنية التحتية الحيوية.

وأوضح كليتشكو أن الأحياء الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وهي مناطق سكنية بالدرجة الأولى، تعاني أيضا من انقطاع المياه، وهو ما أكده مراسلون لوكالة فرانس برس.

ويأتي الهجوم بعد نحو عشرة أيام من أعنف قصف روسي استهدف شبكة الطاقة في كييف منذ بداية الغزو قبل قرابة أربع سنوات، حيث حُرم نحو نصف المدينة سابقاً من التدفئة خلال موجة صقيع قاسية.

وامتدت الضربات إلى مناطق أخرى، بينها أوديسا وريفني وفينيتسيا، حيث أعلنت شركة الكهرباء الوطنية "أوكرينيرغو" تنفيذ قطع طارئ للكهرباء لتثبيت الشبكة، فيما حُرمت أكثر من 10 آلاف أسرة من الكهرباء في منطقة ريفني.

وأسفر الهجوم عن إصابة امرأة في كييف ومقتل رجل خمسيني قرب مدينة بوتشا، إضافة إلى تضرر عدة مبانٍ، بينها مدرسة ابتدائية، ومحطتي وقود. كما تعطلت حركة مترو الأنفاق في العاصمة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم نُفذ باستخدام مسيّرات وصواريخ بالستية، مع سماع انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية لساعات. وأكدت بلدية كييف أن العمل جارٍ لإعادة التدفئة والكهرباء.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن الهجوم يشكّل "جرس إنذار" لقادة العالم، داعياً إلى تعزيز دعم أوكرانيا لضمان تحقيق سلام دائم في أوروبا.