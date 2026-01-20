وذكر لافروف، خلال مؤتمره السنوي: "إدارة ترامب براغماتية وهي تدرك الحاجة ليس إلى توحيد عدد كبير من الدول تحت قيادتها فحسب، بل إلى مراعاة مصالح هذه الدول أيضا".

وأضاف: "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية من أجل تسوية أزمة غزة في ضوء مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس ترمب.. وواثق بأن واشنطن تدرك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني".

وبشأن أوكرانيا، أكد لافروف أن "إدارة ترامب هي الإدارة الوحيدة التي تمكنت من فهم الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

وتابع: "روسيا ستدافع عن مصالحها ولن تسمح بانتهاك حقوقها القانونية.. الدول الأوروبية تحاول إقناع ترامب بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا وفي ذات الوقت تستعد بجدية للحرب مع روسيا.. وموسكو ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية".

وشدد على أن "روسيا كانت لديها حسن نية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية لكن الغرب هو من حاول تقويض جميع الاتفاقيات".

وفيما يخص غرينلاند، أبرز وزير الخارجية الروسي: "صعب في الماضي تخيل أن المناقشات حول غرينلاند ستصل إلى مسألة الحفاظ على وحدة الناتو".

وأردف قائلا: "المشاكل التي نشأت بين الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بسبب الرسوم الجمركية ستستغرق وقتا طويلا".

وعن إيران، أشار لافروف إلى أن بلاده "قلقة إزاء المحاولات الصارخة لزعزعة استقرار الوضع في إيران"، مبرزا "اليوم العالم يلعب لعبة من الأقوى هو على حق".

وأكد: "روسيا مهتمة بتهدئة التوترات على جميع المسارات بما في ذلك حول فنزويلا وإيران".