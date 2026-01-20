وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في سويسرا"، من غير أن يحدد توقيت الاجتماع.

وأضاف: "مثلما سبق وقلت للجميع بوضوح شديد، غرينلاد ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء، والكل موافق على ذلك".

وأفاد أنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة جدا مع الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته بشأن غرينلاند".

وأضاف: "الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم بفارق كبير. إننا القوة الوحيدة القادرة على ضمان السلام في العالم، وهذا يتحقق ببساطة من خلال القوة".

وكان ترامب أكد الإثنين أن القادة الأوروبيين لن "يتصدوا بشدة" لمحاولته شراء غرينلاند.

وقال ردا على صحفي في فلوريدا سأله عما ينوي قوله للقادة الأوروبيين المعارضين لخططه "لا أعتقد أنهم سيتصدّون بشدة. يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم ذلك".