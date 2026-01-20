وأبرمت بريطانيا في ‌العام ​الماضي اتفاقا للتنازل عن سيادتها على أرخبيل تشاغوس لصالح موريشيوس، بعد أن ألغى قاض ​في ‍لندن أمرا قضائيا في اللحظة الأخيرة ومهد الطريق أمام اتفاق ‍قالت ⁠الحكومة إنه ضروري لحماية أمن ‍البلاد.

وستسمح الصفقة التي تقدر بمليارات الدولارات لبريطانيا بالاحتفاظ بالسيطرة ‌على القاعدة ‍الجوية ‍الأميركية البريطانية ذات الأهمية الاستراتيجية في دييغو غارسيا، ‌أكبر جزر الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما.