وأوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "كيم جونغ أون أقال يانغ سونغ هو، نائب رئيس الحكومة، بمفعول فوري"، معتبرا إياه "غير مؤهل لتحمل هذه المهام الجسيمة".

وقال الزعيم الكوري الشمالي "ببساطة، كان الأمر أشبه بربط عربة بماعز. خطأ غير مقصود في عملية تعيين كوادرنا"، مضيفا "في النهاية، الثور هو من يجر العربة، وليس الماعز".

وكان كيم يدشن مشروع تحديث مجمع ريونغسونغ الصناعي، حيث انتقد في كلمة "مسؤولي التوجيه الاقتصادي غير المسؤولين والفظّين وغير الكفوئين"، محملا إياهم مسؤولية التأخيرات في المشروع، بحسب الوكالة.

وأضاف كيم أن الحزب الحاكم "توصل إلى قرار قاطع مفاده أن قوى التوجيه الاقتصادي الحالية تكاد تعجز عن قيادة عملية إعادة ضبط الصناعة في البلاد ككل ورفع مستواها تقنيا".

وتستعد بيونغيانغ لعقد المؤتمر الأول لحزب العمال الحاكم منذ خمس سنوات، حيث يتوقع خبراء أن يتم ذلك في الأسابيع المقبلة.

ويعد هذا الحدث فرصة للكشف عن التوجهات السياسية والاقتصادية والعسكرية للبلاد والتحديات التي تواجهها.

والشهر الماضي، تعهد كيم باستئصال "الشر" ووبخ المسؤولين الكسالى خلال اجتماع لكبار القادة والمسؤولين في بيونغيانغ.

ولم تقدم وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل محددة، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم كشف عن العديد من "الانحرافات" في الانضباط، وهو التعبير الذي يستخدم لوصف الفساد.