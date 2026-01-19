ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه تم تحديد كوماندوز يضم 4 مواطنين كولومبيين مسلحين بأسلحة ثقيلة خلال ليلة الأحد إلى الإثنين قرب محطة بيرانش، في الدائرة الثانية في ليون.

كما أوقف الشريك الخامس في إحدى الشقق التي كانت يستعملها الفريق في الدائرتين السابعة والثانية حيث عثر على أسلحة أخرى.

وكان المسلحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما يتناقلون على متن سيارة مسروقة، وبعد مغادرتهم لموقف سيارات بعد ساعات من الانتظار ظهرت شبهات قوية حول قرب تنفيذ العملية.

وبحسب المحققين، تندرج هذه العملية، التي وصفت بـ"الخطيرة" ضمن صراع بين مجموعتين للسيطرة على نقاط بيع المخدرات التي شهدت أحداثا دامية خلال السنوات الماضية.

وتعود جذور حرب السيطرة على تجارة المخدرات إلى حي لا دوشير في الدائرة التاسعة من ليون.

ويرجع مختصون في الجريمة المنظمة بداية هذه الحرب إلى 25 أكتوبر 2021، حين تعرض عناصر من فرقة مكافحة الجريمة لإطلاق نار بأسلحة آلية قرب عمارة ساخاروف، وهي مبنى ذو ممرات طويلة كانت تسهل نشاط الاتجار في حي لا دوشير.