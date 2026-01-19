وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تناقش ما إذا كانت مثل هذه الخطوة جيدة أم سيئة، مؤكدا أن حديثه يقتصر على توصيف واقع يطرحه خبراء دوليون.

وأضاف بيسكوف أن ترامب يصرّ مرارا على أنه لن يرضى بأقل من امتلاك غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع مملكة الدنمارك، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأميركي التي قال فيها إن روسيا أو الصين قد تسيطران على الجزيرة إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

وعند سؤاله عن تعليقات ترامب بشأن ما وصفه بالتهديد الروسي المزعوم، قال بيسكوف إن هناك الكثير من "المعلومات المقلقة" التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكرملين لن يعلّق على مزاعم تتعلق بمخططات روسية بشأن غرينلاند.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "ربما يمكننا هنا التغاضي عن مسألة ما إذا كان هذا الأمر جيدا أم سيئا، أو ما إذا كان يتوافق مع معايير القانون الدولي"، مشيرا إلى أن خبراء دوليين يعتبرون أن حل مسألة ضم غرينلاند سيجعل ترامب يدخل التاريخ، ليس فقط تاريخ الولايات المتحدة، بل تاريخ العالم أيضا.

في المقابل، يصر قادة الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع، وأنها لا ترغب في أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت، الأسبوع الماضي، إنه من غير المقبول أن يواصل الغرب الادعاء بأن روسيا والصين تشكلان تهديدا لغرينلاند، معتبرة أن الأزمة المتعلقة بالإقليم تكشف ما وصفته بازدواجية المعايير لدى القوى الغربية التي تتحدث عن التفوق الأخلاقي.