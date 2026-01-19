وسط مخاوف من أي ضربة أميركية، يدخل البعد الدولي على خط الصراع، لا سيما مع امتلاك إسرائيل منظومات صاروخية أميركية، في مقابل امتلاك إيران منظومات صاروخية صينية، ما يعكس تشابكا دوليا مباشرا في أي مواجهة محتملة.