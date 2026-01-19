ولم يحدد الرجل البالغ من العمر 65 عاما موعدا لعودته، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح له بدخول إيران وما هي العواقب التي سيواجهها كسياسي معارض.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في جميع أنحاء إيران في أواخر ديسمبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة والتضخم المتصاعد، قبل أن تتصاعد سريعا إلى تظاهرات أوسع ضد النظام.

وقال بهلوي في رسالة فيديو عبر منصة "إكس" إن الشعب الإيراني يطالب بـ "مسار جديد وموثوق" للمضي قدما.

وأضاف أن "المعركة في إيران اليوم هي بين الاحتلال والتحرير. لقد دعاني الشعب الإيراني للقيادة. سأعود إلى إيران".

وتابع قائلا إن الإيرانيين "يتخذون إجراءات على الأرض، وقد حان الوقت الآن لينضم إليهم المجتمع الدولي".

واختتم رسالته قائلا: "سأعود إلى إيران. لقد هبّ شعب إيران لاستعادة بلده. سيكرّم التاريخ أولئك الذين يقفون معهم".

ويعيش بهلوي، الذي عينه والده الشاه الراحل وليا للعهد، في المنفى بالولايات المتحدة منذ عقود.

وقد تكون الاحتجاجات في إيران قد أسفرت عن مقتل ما بين 16 ألفا و500 و18 ألف شخص، وفقا لأرقام جمعتها أطقم طبية ونشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، رغم أنه لا يزال من المستحيل التحقق من الحصيلة بشكل مستقل.

واعترف المرشد الإيراني علي خامنئي السبت لأول مرة بمقتل الآلاف خلال الاضطرابات التي عمّت البلاد.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، ومقرها الولايات المتحدة، إنها أكدت وقوع 3308 حالات وفاة حتى الآن، مع وجود 4382 حالة أخرى قيد المراجعة.

ولا تزال جميع الأرقام غير مؤكدة، حيث تعرقلت التقارير عن الضحايا بسبب قطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد الذي فرضته السلطات الإيرانية في 8 يناير.