وفي تقرير صدر بالتزامن مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قالت "أوكسفام" إن ثروات المليارديرات عالميا قفزت 16 بالمئة في عام 2025 لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، لتعزز زيادة نسبتها 81 بالمئة منذ عام 2020.

وتحققت ‌هذه المكاسب في وقت يكافح فيه واحد من كل أربعة أشخاص في العالم من أجل تناول الطعام ⁠بانتظام، ويعيش فيه ما يقرب من نصف سكان الأرض في فقر.

وتستند دراسة "أوكسفام" إلى بحوث أكاديمية ومصادر بيانات تتنوع بين قاعدة ‌بيانات عدم المساواة العالمية وقائمة فوربس للأثرياء.

وتقول الدراسة إن تضخم الثروة يقابله تركز كبير للنفوذ السياسي، مع احتمال بتولي المليارديرات مناصب سياسية يزيد أربعة آلاف مرة مقارنة بالمواطنين العاديين.

وربطت المنظمة أحدث طفرة في الثروات بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي شهدت ولايته الثانية خفض الضرائب وتحصين الشركات متعددة الجنسيات من الضغوط الدولية وتراجع التدقيق في عمليات الاحتكار.

وعززت التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي المكاسب المفاجئة الإضافية للمستثمرين الأثرياء بالفعل.

وتفرض بلدان قليلة مثل النرويج ضرائب على الثروة في الوقت الراهن، وتدرس دول أخرى منها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا خطوات مماثلة.

وتقدر "أوكسفام"، ومقرها نيروبي، أن مبلغ 2.‌5 تريليون دولار الذي أضيف إلى ‍ثروات المليارديرات في العام الماضي ‍يعادل تقريبا رصيد الثروة التي يمتلكها أفقر 4.1 مليار شخص.

وتجاوز عدد المليارديرات في العالم ثلاثة آلاف للمرة الأولى العام الماضي، وأصبح إيلون ماسك، رئيس ‌شركتي تسلا وسبيس إكس، أول فرد يتجاوز صافي ثروته 500 مليار دولار.