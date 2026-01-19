وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية الأحد: "جرت بالفعل عدة جولات من المفاوضات، ويعملون على إعداد الوثائق اللازمة لإنهاء الحرب".

وشكك زيلينسكي في رغبة روسيا "بإنهاء غزوها" لبلاده، معتبرا أن موسكو تركز بخلاف ذلك على ضرباتها الصاروخية والاستهداف "اليومي" لمنشآت الطاقة الأوكرانية.

وأشار إلى أن نحو 58 ألف موظف يعملون في مختلف أنحاء البلاد لإصلاح بنى تحتية مدمرة للكهرباء والتدفئة، لافتا إلى أن الوضع في كييف ما زال "صعبا جدا".

من جانبه، أعلن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الأحد، أن مفاوضي بلاده أجروا محادثات "جوهرية" في الولايات المتحدة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ويتوقع استئنافها الأسبوع المقبل.

وذكر عمروف على وسائل التواصل الاجتماعي: "أجرينا محادثات جوهرية حول التنمية الاقتصادية وخطة الازدهار، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، مشيرا الى أن التواصل سيستمر مع الأميركيين في دافوس.

وأجرى المفاوضون الأوكرانيون محادثات مع كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب والمبعوث ويتكوف ووزير الجيش الأميركي دان دريسكول.

وتسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية واضحة من حلفائها الغربيين ترافق أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وتشنّ روسيا يوميا ضربات على أوكرانيا منذ نحو 4 سنوات، وفي الأشهر الأخيرة، أضعفت سلسلة من الضربات الروسية الواسعة النطاق شبكة الطاقة الأوكرانية بشدة، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي والتدفئة في خضم موجة صقيع.